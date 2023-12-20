أوراق الصباح هو البرنامج الذي تستقبلون به يومكم الجديد بآخر الأخبار ، يطلعكم على حالة الطقس ويطوف بكم على الميادين والساحات الرياضية ثم يأخذكم في جولة على الأسواق وأخبار الاقتصاد فضلا عن مواضيع ذات أهمية راهنة تُعالج في العمق بمساهمة من المواطنين والمحللين المختصين. لذا يهمنا ان نسمع صوتكم خلال البرنامج وننصت الى رأيكم في ما نتناوله من قضايا تهم جميع المواطنين. ندعوكم الى الاجابة عن سؤال اليوم الذي يشكل فقرة ثابتة في برنامج اوراق الصباح أو إرسال تعليقاتكم هاتفيا.