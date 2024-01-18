روابط للدخول

جميع مواقع إذاعة أوروبا الحرة
Live
site logo site logo
سابق لاحق
خبر عاجل

أوراق الصباح
Subscribe
أوراق الصباح

Subscribe

إشترك

أوراق الصباح

Embed
أوراق الصباح

No media source currently available

0:00 0:59:59 0:00
رابط مباشر

أوراق الصباح هو البرنامج الذي تستقبلون به يومكم الجديد بآخر الأخبار ، يطلعكم على حالة الطقس ويطوف بكم على الميادين والساحات الرياضية ثم يأخذكم في جولة على الأسواق وأخبار الاقتصاد فضلا عن مواضيع ذات أهمية راهنة تُعالج في العمق بمساهمة من المواطنين والمحللين المختصين.  لذا يهمنا ان نسمع صوتكم خلال البرنامج وننصت الى رأيكم في ما نتناوله من قضايا تهم جميع المواطنين.  ندعوكم الى الاجابة عن سؤال اليوم الذي يشكل فقرة ثابتة في برنامج اوراق الصباح أو إرسال تعليقاتكم هاتفيا. في هذه الساعة نقدم تقارير من مناطق مختلفة داخل العراق وخارجه، وعروض الصحف العراقية، ومزيدا من الأغاني، وإعادة من البرنامج (نوافذ مفتوحة)

حلقات

أنظر الى جميع الحلقات
شاهد برامج التلفزيون أنظر الى برامج الإذاعة
Back to top
XS
SM
MD
LG