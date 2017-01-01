الى متابعي واصدقاء اذاعة العراق الحر الاعزاء



حرصت اذاعة العراق الحر، منذ ان انطلاق بثها في 30 تشرين الاول 1998، وحتى توقفه في 31 تموز، 2015 حرصت على ان تقدم لمستمعيها ولزوار موقعها آخر الأخبار، وافضل التقارير والقصص الاذاعية، التي تتناول مختلف جوانب الحياة في العراق، وعلاقاته مع محيطه، فضلا عن تقارير اهتمت بالشأن الدولي والاقليمي، وبالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العراق. كما حرصت الاذاعة على إجراء لقاءات مع شخصيات مؤثرة في المشهد العراقي، لتسليط المزيد من الضوء على ما يدور في البلد وما حوله، بما يفتح الباب امام التعليق والمناقشة. وفي غياب اذاعة العراق الحر عن الاثير، وتوقف بثها في الاول من آب ،2015 بامكان المهتمين بمتابعة الشأن العراقي زيارة موقع اذاعة سوا على العنوان الاتي: www.radiosawa.com، كما يسرنا دعوتكم الى زيارة موقعناwww.iraqhurr.org للاطلاع على ارشيف الاذاعة.

شكرا جزيلا وتقبلوا خالص التقدير